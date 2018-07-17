В Екатеринбурге столкнулись два трамвая: есть пострадавшие

В Екатеринбурге на проспекте Ленина столкнулись два трамвая. Очевидцы уверяют, что один из них ехал без вагоновожатого. Есть пострадавшие.

О ЧП сообщили подписчики группы "Инцидент Екатеринбург". По словам очевидцев, один трамвай стоял на светофоре на перекрестке улиц Ленина и Гагарина, второй ехал по проспекту, не затормозил и устроил ДТП. В ЕМУП ТТУ сообщили, что авария произошла в 15:51, сейчас на месте работают сотрудники трамвайного управления, обстоятельства пока прокомментировать там не смогли. Известно, что первым ехал трамвай 18 номера, в него врезался трамвай 26 маршрута.

«На уральской Блюхера. Вагонаважатая пошла стрелки переключать и трамвай без нее поехал. Она пыталась его телом остановить. Но он пошел с горы. Все видел своими глазами», – оставил комментарий Максим Герасимов. Другие пользователи сообщают, что к месту аварии подъехало несколько машин скорой помощи, вокруг битое стекло. На фото заметно, что у второго трамвая серьезно повреждена кабина. В ТТУ рассказали, что пострадали два человека из первого вагона второго трамвая.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.07.18

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