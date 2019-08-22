В Екатеринбурге осудили водителя «бешеного трамвая»

В Кировском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор водителю неуправляемого трамвая, который на скорости пронесся по проспекту Ленина и врезался в другой трамвай.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в суде, вагоновожатая Марина Шкуратенко признана виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Её приговорили к ограничению свободы сроком на год и на шесть месяцев запретили заниматься работой, связанной с управлением транспортными средствами. Она не может выезжать из Екатеринбурга или менять место жительства без согласования и раз в месяц должна отмечаться в госоргане. Кроме того, она должна выплатить компенсацию морального вреда по иску пассажира трамвая Вадима Майбина – 400 тысяч рублей.

Напомним, в июле прошлого года трамвай 26 маршрута врезался в другой трамвай. Очевидцы рассказывали, что трамвай – виновник ДТП был неуправляемым, вагоновожатого не было, кондуктор руками пыталась остановить вагоны, но у нее это не получилось. В ТТУ первоначально объяснили это тем, что вагоновожатая почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Потом оказалось, что трамвай должны были буксировать, он стоял на уклоне, водитель не поставила тормозной башмак. В аварии серьезно пострадал Вадим Майбин, пассажир трамвая, в который врезался неуправляемый вагон. У него был травмирован позвоночник, с места ДТП его отправили в реанимацию. Также травмы получила кондуктор, стеклом ей порезало руки.

Екатеринбург, служба информации

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