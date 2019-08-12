Уголовное деле о неуправляемом трамвае ушло в суд

В Свердловской области завершено расследование нашумевшей истории, главным героем которой стала женщина – водитель неуправляемого трамвая маршрута № 26. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом представители ОВД направили для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 2 Кировского района Екатеринбурга.

Об этом сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. По его данным, в отношении женщины, 1969 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Напомним, серьезная авария с двумя трамваями случилась в Екатеринбурге в июле прошлого года. Один из них на полном ходу врезался в другой. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе горздрава, после ДТП в больницу обратились четверо – у двоих оказались ушибы, их тут же отпустили, у женщины-кондуктора была порезана рука стеклом, раны обработали, госпитализация ей не потребовалась. Однако состояние еще одного пострадавшего оценивалось как тяжелое. Это мужчина возрастом около 50 лет, он получил сочетанную скелетную травму и был доставлен в реанимацию.

Очевидцы рассказывали, что трамвай – виновник ДТП был неуправляемым, вагоновожатого в кабине не было. Заместитель генерального директора ЕМУП «ЕТТУ» Александр Серебреников объяснил, что произошло. «Около 16 часов водитель трамвая 26 маршрута на перекрестке Уральская – Блюхера почувствовала себя плохо. Она высадила пассажиров и попросила стрелочницу перевести трамвайную стрелку в сторону разворотного кольца на конечной станции «Шарташ». После этого женщина, вероятно, потеряла сознание и контроль над вагоном. Остановить руками вагон пыталась стрелочница, не подозревая, что в кабине водитель», – рассказал замгендиректора ЕТТУ.

Екатеринбург, служба информации

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