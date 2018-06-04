СК опубликовал имена пострадавших в ДТП с маршруткой в Екатеринбурге

Появились данные о пострадавших в сегодняшнем ДТП в Екатеринбурге. Напомним, днем после столкновения с Daewoo Nexia микроавтобус №064 упал в кювет и перевернулся. В нем находились 30 пассажиров, по данным облпрокуратуры пострадали 24 человека. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области опубликовала список части из них:

Евгения М. 1977

Юлия С. 1970

Светлана С. 1972

Александр С. 1990

Наталья Г. 1964

Наталья Ш. 1982

Дарья В. 1993

Ольга К. 1958

Лидия Р. 1971

Мария Н. 1988

Максим Б. 1976

Дмитрий К. 1994

Фаина К. 1952

Семен (Сергей?) П. 1959

Валентина А. 1954

Светлана С. 1972

Людмила Ч. 1979 (?)

Любовь Н. 1978

Зоя К. 1953

Елена А. 1966

Дарья Х. 2000

Никита В. 2000

Вера Т. 1959

Добавим, что по факту инцидента сейчас проводятся проверки. В том числе – в отношении владельца маршрутки, компании «Форт-Транс». Также отметим, что, по неподтвержденным данным, водитель легковушки был пьян, а потому выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

Екатеринбург, служба информации

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