СК опубликовал имена пострадавших в ДТП с маршруткой в Екатеринбурге

Появились данные о пострадавших в сегодняшнем ДТП в Екатеринбурге. Напомним, днем после столкновения с Daewoo Nexia микроавтобус №064 упал в кювет и перевернулся. В нем находились 30 пассажиров, по данным облпрокуратуры пострадали 24 человека. Трое находятся в тяжелом состоянии.
Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области опубликовала список части из них:
Евгения М. 1977
Юлия С. 1970
Светлана С. 1972
Александр С. 1990
Наталья Г. 1964
Наталья Ш. 1982
Дарья В. 1993
Ольга К. 1958
Лидия Р. 1971
Мария Н. 1988
Максим Б. 1976
Дмитрий К. 1994
Фаина К. 1952
Семен (Сергей?) П. 1959
Валентина А. 1954
Светлана С. 1972
Людмила Ч. 1979 (?)
Любовь Н. 1978
Зоя К. 1953
Елена А. 1966
Дарья Х. 2000
Никита В. 2000
Вера Т. 1959
Добавим, что по факту инцидента сейчас проводятся проверки. В том числе – в отношении владельца маршрутки, компании «Форт-Транс». Также отметим, что, по неподтвержденным данным, водитель легковушки был пьян, а потому выехал на встречную полосу и врезался в автобус.
Екатеринбург, служба информации
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