В Екатеринбурге осудили виновника ДТП с автобусом, в котором пострадали 24 человека

В Екатеринбурге состоялся суд над водителем, по вине которого маршрутный автобус вылетел в кювет. Пострадали 24 человека – мужчину отправили в колонию-поселение.

Речь идет об аварии, случившейся в июне 2018 года на Сибирском тракте. Водитель «Дэу Нексия» Александр Колясников врезался в «Фиат Дукато», который ехал в том же направлении, после чего «Нексию» вынесло на встречку, где ехал ПАЗ маршрута № 64. Автобус опрокинулся. Пострадали 24 пассажира, четверо были госпитализированы, один из них получил очень тяжелые травмы.

Как рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Колясникова судили по двум статьям УК РФ – ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем Правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», а также по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Доказано, что водитель был пьян, на участке дороги, где разрешено ехать со скоростью 50 км/ч, он разогнался до 70-80, потому врезался в попутный «Фиат». На автобус легковушку отбросило после этого столкновения. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Александру Колясникову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации

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