В Екатеринбурге перевернулась маршрутка: пассажиров госпитализировали

В Екатеринбурге после ДТП маршрутный автобус улетел в кювет. Четыре человека доставлены в больницу, пострадали около 20 человек.

Авария произошла на 7 км Сибирского тракта, около 16:00. По предварительной информации, автобус №064 столкнулся с автомобилем «ДэуНексия», после удара маршрутка упала в кювет и перевернулась. В автобусе находились 30 человек, по информации службы спасения «Сова», пострадали 21-23 человека, в прокуратуре говорят о четырех госпитализированных. У автобуса после удара выбило стекла, сиденья забрызганы кровью. У легковушки практически снесена левая часть, в машине был только водитель, о его состоянии ничего не сообщается.

«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого случилось ДТП, а также работе контрольно-надзорных органов в сфере эксплуатации автотранспортных средств», – прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, служба информации

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