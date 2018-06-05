Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Подозреваемый водитель был пьян

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с маршруткой, в котором пострадали более 20 человек. Предполагаемый виновник аварии, водитель легковушки, находится под стражей. Информация о том, что он был пьян, подтвердилась.

Уголовное дело в отношении водителя Daewoo Nexia 1986 года рождения возбуждено по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью», мужчину отправили под стражу. Сразу после ДТП очевидцы рассказывали, что от водителя пахло спиртным, его речь была спутанной. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, водитель «Нексии» уже лишался ранее прав за пьяную езду. Пьяным он был и в этот раз – мужчина выпил крепкие напитки и поехал мириться с супругой, с которой поругался накануне. Ехал он из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, на фоне алкогольного опьянения не справился с управлением, столкнулся сначала с впереди едущей легковушкой, а затем с маршруткой.

По последней информации, пострадали 25 человек, 12 были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. На фото, сделанных после аварии, было заметно, что у автобуса выбиты окна, некоторые сидения залиты кровью. У легковушки снесена вся левая часть, но пьяный водитель не пострадал. Правоохранительные органы также проверяют владельца маршрутки, компанию «Форт-Транс».

Екатеринбург, служба информации

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