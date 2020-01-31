Пожилой уралец, убивший своего маленького внука, отправится в психбольницу

В Свердловской области завершено расследование жуткого преступления, случившееся в марте 2019 года в деревне Гагарский ключ Заречного района. По версии следствия, в тот день пьяный 67-летний мужчина зарезал ножом своего двухлетнего внука и похитил его братьев, мальчиков 5 и 7 лет. Убийство произошло на глазах старшего ребенка.

По данным следственного комитета, дед увез детей на своей машине «Лада Гранта» в район участка, расположенного на 186 километре Серовского тракта. Полиция объявила план «Перехват», и спустя некоторое время инспекторы ГИБДД Кушвы задержали подозреваемого и освободили мальчиков.

Во время расследования уголовного дела следователи провели несколько экспертиз, чтобы выяснить мотив убийства. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что у пожилого мужчины на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, у него были галлюцинации. Эксперты пришли к выводу, что подозреваемый в убийстве ребенка представляет социальную опасность для себя и окружающих лиц и нуждается в принудительном лечении в психбольнице. «По итогам расследования дело было направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера», – сообщили в областном СК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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