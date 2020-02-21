В Екатеринбурге начался суд над дедом, который убил внука и похитил его братьев

Сегодня в Свердловском областном суде начался суд над пенсионером, которого обвиняют в убийстве одного своего внука и похищении двух других. Дедушку могут освободить от реального лишения свободы из-за проблем с психикой, применив принудительные меры медицинского характера. Как уточнили в пресс-службе суда, дело рассматривается в закрытом режиме.

Жуткое преступление было совершено в марте 2019 года в деревне Гагарский ключ Заречного района. 67-летний пенсионер, который жил в одном из поселков Североуральска, в тот день приехал в Заречный к своему сыну и невестке. Родители малышей отправились в Екатеринбург, оставив детей с дедом. Пенсионер выпил, зарезал двухлетнего мальчика и похитил его братьев, 5 и 7 лет. Старший из них видел, как умирал его брат. Мужчину полицейские задержали пьяным за рулем его автомобиля в Кушве.

Екатеринбург, Елена Иванова

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