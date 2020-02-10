Назначена дата суда над дедом, обвиняемым в убийстве двухлетнего внука

21 февраля в Свердловском областном суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении пенсионера, обвиняемого в убийстве одного своего внука и похищении двух других.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, заседание будет закрытым, потому что дело поступило с ходатайством о применении к подсудимому принудительных мер медицинского характера.

Напомним, жуткое преступление было совершено в марте 2019 года в деревне Гагарский ключ Заречного района. По версии следствия, в тот день пьяный 67-летний мужчина зарезал ножом своего двухлетнего внука и похитил его братьев, мальчиков 5 и 7 лет. Убийство произошло на глазах старшего ребенка. Затем дед увез детей на своей машине «Лада Гранта» в район участка, расположенного на 186 километре Серовского тракта. К счастью, полиции удалось его перехватить. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что у пожилого мужчины на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, у него были галлюцинации, так что, скорее всего, после суда он отправится на принудительное лечение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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