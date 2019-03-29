На Урале пьяный дед убил 2-летнего внука и похитил двух его братьев

На Урале в деревне Гагарка пьяный мужчина зарезал собственного двухлетнего внука и похитил из дома двоих его братьев 5 и 7 лет. Полицейские задержали деда, который на машине уехал в Кушву. К счастью, находившиеся с ним мальчики не пострадали. Их везут к родителям, которые днем уезжали в Екатеринбург, оставив детей с дедушкой.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, сегодня днем во дворе частного дома в деревне Гагарка под Заречным было обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти, а из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками – 5 и 7 лет. По версии следствия, именно дед был причастен к убийству 2-летнего мальчика и похищению его старших братьев. Мужчину 1952 года рождения полицейские задержали пьяным за рулем его автомобиля уже в Кушве.

«Дети 5 и 7 лет, к счастью, живы и здоровы, они находились в салоне автомашины «Лада Гранта» задержанного родственника, – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. – Чтобы раскрыть преступление по горячим следам врио начальника ГУ МВД области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин ввел на территории всего региона спецоперацию – «План-перехват» и лично выехал на место ЧП для организации поисковых мероприятий. Все наряды МВД были ориентированы на розыск пропавших детей».

По словам Горелых, задержанный мужчина проживает в одном из поселков Североуральска, в Заречный он приехал к своему сыну и невестке. Родители малышей сегодня отправились в Екатеринбург, оставив детей с дедом. В эти минуты представители МВД из подразделения по делам несовершеннолетних везут мальчишек к родителям, а самого подозреваемого родственника – на место совершения преступления, чтобы передать в руки коллегам из Следственного комитета города Заречного, – рассказал представитель ГУ МВД. Собеседник агентства также отметил, что задержанный мужина ранее не был судим, он лишь дважды привлекался к административной ответственности по линии нарушения ПДД.

Следственным отделом по городу Заречный СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч.2 ст.126 УК РФ (похищение двух заведомо несовершеннолетних). В ближайшее время мужчине планируется предъявить соответствующее обвинение, за совершение наиболее тяжкого из преступлений предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Также следствие СКР обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также в СКР сообщили, что уже проведен осмотр места происшествия и автомашины, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, истребуется характеризующий материал в отношении подозреваемого, выясняется точный мотив убийства малолетнего мальчика и похищения двух других детей. Будет проведена судебная психиатрическая экспертиза в отношении деда. А детей ожидает психологическая реабилитация, – уточнили в СКР.

Екатеринбург, служба информации ИА «Новый День»

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