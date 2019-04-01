Подозреваемый в убийстве двухлетнего внука дед арестован

Заречный районный суд арестовал на два месяца жителя Заречного, которого обвиняют в убийстве маленького внука и похищении еще двоих. Об этом сообщили РИА «Новый День» в Следственном управлении по Свердловской области.

Напомним, в минувшую пятницу во дворе частного дома в деревне Гагарка под Заречным было обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти, а из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками – 5 и 7 лет. По версии следствия, именно дед был причастен к убийству 2-летнего мальчика и похищению его старших братьев.

Мужчину 1952 года рождения полицейские задержали пьяным за рулем его автомобиля уже в Кушве. Выясняется точный мотив убийства малолетнего мальчика и похищения двух других детей. Будет проведена судебная психиатрическая экспертиза в отношении деда. А детей ожидает психологическая реабилитация, уточнили в СКР.

Заречный, служба информации

Заречный. Другие новости 01.04.19

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