В Екатеринбурге выберут дзюдоистов, которые поедут на Олимпиаду

В Екатеринбурге в четвертый раз подряд пройдет международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Как сообщили «Новому Дню» организаторы, соревнования будут идти с 13 по 15 марта в ДИВСе. Участники – более 50 национальных сборных, в том числе российская команда. Для дзюдоистов «Большой шлем» – это первый по значимости турнир после Олимпийских игр.

Ожидается, что на соревнования приедут около 500 спортсменов. Для многих он станет последней возможностью отобраться на Олимпиаду в Токио, которая пройдет в июле.

За три соревновательных дня спортсмены разыграют 14 комплектов наград – по семь среди мужчин и женщин. Победители получат и денежные награды, общий призовой фонд «Большого шлема» составляет 154 тысячи долларов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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