Из-за коронавируса отменяются элитные международные соревнования по дзюдо

Из-за коронавируса в Екатеринбург приедут сотни спортсменов, которые не смогут попасть на один из этапов мирового Гран-при по дзюдо в Марокко. Об отмене соревнований, запланированных на 6-8 марта, сообщила Международная федерация дзюдо. Власти Марокко ввели запрет на проведение всех массовых событий на территории страны. Этот этап Гран-при – возможность попасть на Олимпиаду в Токио. Чтобы не упустить шанс, спортсмены должны будут принять участие в каком-нибудь другом турнире. В качестве альтернативы Международная федерация предложила дзюдоистам поехать в Екатеринбург, где с 13 по 15 марта состоится турнир «Большой шлем».

Первоначально сообщалось, что на Урал приедут около 600 спортсменов, теперь же число участников может увеличиться вдвое. В оргкомитете соревнований в Екатеринбурге уже сообщили, что продлили сроки подачи заявок на участие в «Большом шлеме» до 12 марта. Отметим, сборная России на правах хозяйки уже заявила на турнир 56 человек, в том числе пять уральцев. Соревнования станут одной из последних возможностей побороться за квалификационные очки и места в сборных на Олимпийских играх, которые пройдут в июле в Токио.

Екатеринбург, Елена Сычева

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