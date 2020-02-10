Китайцы могут отказаться от участия в турнире «Большой шлем» из-за коронавируса

Сборная КНР по дзюдо может отказаться от участия в екатеринбургском этапе соревнований «Большой шлем», которые для многих спортсменов станут репетицией перед Олимпиадой в Токио. Как передает корреспондент «Нового Дня», национальная команда Китая отказалась от участия в этапе, который проходит в Париже.

Всего в рамках «Большого шлема» проходит шесть этапов в разных городах. Сборные сами принимают решения, участвовать во всех или пропустить какие-то – это не возбраняется, однако пропуск чреват тем, что команда может не набрать нужного количества квалификационных очков.

Организаторы турнира в Екатеринбурге пояснили, что не обладают информацией о намерениях сборной КНР посетить или не посетить уральский этап – заявка от спортсменов из Поднебесной еще не поступила.

Екатеринбург, Елена Сычева

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