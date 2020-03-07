Аналитики подсчитали убытки Японии в случае отмены Олимпиады

В случае отмены летних Олимпийских игр – 2020 в Токио убытки Японии составят порядка ¥7,8 трлн ($74,2 млрд), сообщает агентство Kyodo со ссылкой на подсчеты японской финансовой компании SMBC Nikko Securities.

Игры должны состояться с 24 июля по 9 августа, однако из-за вспышки коронавируса нового типа в различных странах мира, в том числе и Японии, рассматриваются варианты переноса или отмены всемирного праздника спорта. По оценкам аналитиков SMBC Nikko Securities, благодаря Олимпиаде спрос на товары и услуги в стране вырастет на ¥670 млрд ($6,5 млрд). В случае отмены Игр-2020 годовой ВВП Страны Восходящего Солнца сократится на 1,4%.

Ранее о возможном переносе Игр заявила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сейко Хасимото. Она подчеркнула, что при принятии такого решения главным критерием станет уровень риска заражения зрителей и участников коронавирусом.

Как писал Daily Mail, в МОК рассматривают возможность проведения Игр-2020 без зрителей на трибунах. Данный сценарий позволит избежать отмены или переноса Игр. Ранее заместитель гендиректора оргкомитета Олимпиады-2020 Кацура Энё заявлял, что никаких изменений из-за коронавируса внесено не будет.

Между тем, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 2 марта, заявил, что правительство ускоренно подготовит изменения в законодательство на случай быстрого распространения вируса, вплоть до введения режима ЧС в стране. «Мы будем без промедления готовить законодательство на случай крупного расширения заражений, включая подготовку мер, связанных с возможным провозглашением чрезвычайной ситуации», – сказал он.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 07.03.20

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