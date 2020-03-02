Олимпиаду-2020 предлагают провести с пустыми трибунами

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти в необычном формате – без зрителей на трибунах. Такой вариант проведения всемирного праздника спорта рассматривается в связи с распространением опасного коронавируса нового типа Covid-19, пишет Daily Mail.

Данный сценарий позволит избежать отмены или переноса Игр, которые должны пройти с 24 по 9 августа. Ранее заместитель гендиректора оргкомитета Олимпиады-2020 Кацура Энё заявлял, что никаких изменений из-за коронавируса внесено не будет.

Между тем, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня, 2 марта, заявил, что правительство ускоренно подготовит изменения в законодательство на случай быстрого распространения вируса, вплоть до введения режима ЧС в стране, передает ТАСС. «Мы будем без промедления готовить законодательство на случай крупного расширения заражений, включая подготовку мер, связанных с возможным провозглашением чрезвычайной ситуации», – сказал он.

Помимо этого, японские чиновники работают над пакетом мер поддержки мелких и средних предпринимателей, которые понесут серьезные убытки из-за коронавируса. На эти цели может быть выделено более 2,5 млрд долларов. На сегодняшний день в Японии подтвержден 961 случай заражения новым коронавирусом, 12 человек умерли.

Всего же заболевание выявлено в 65 странах мира. Так, сегодня, 2 марта, инфекцию обнаружили сразу у двух человек в Индонезии, днем ранее – в Чехии и Доминикане. Число людей с подтвержденным диагнозом «Covid-19» на момент публикации данного материала превысило 89 тыс., умерло более 3 тыс. пациентов, излечилось – более 45 тыс. человек.

Первые случаи заболевания коронавирусом нового типа были зафиксированы в декабре прошлого года в китайском мегаполисе Ухань, где проживает 12 млн человек.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 02.03.20

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