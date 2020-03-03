Министр Японии допустила перенос Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры – 2020 могут быть перенесены. Такое заявление сделала министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сейко Хасимото. Она подчеркнула, что при принятии такого решения главным критерием станет уровень риска заражения зрителей и участников коронавирусом.

«Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть истолковано как разрешение отсрочки», – пояснила Сейко Хасимото, добавив, что право на отмену Игр принадлежит Международному олимпийскому комитету (МОК). Впрочем, власти Страны Восходящего Солнца, а также принимающего города по-прежнему привержены проведению игр, которые должны начаться 24 июля.

Глава МОК Томас Бах, подтвердил, что подготовка к Играм в Токио продолжается. Любой перенос Игр дорого обойдется Японии. На сегодняшний день на подготовку к всемирному празднику спорта было выделено 1,35 трлн иен ($12,51 млрд). Японские аудиторы оценили государственные расходы на проведение Игр между заявкой в 2013 и 2018 годах в 1,06 трлн иен, передает Reuters.

Чтобы прекратить распространение коронавируса, японские власти рекомендовали закрыть школы и отказать от проведения массовых и спортивных мероприятий.

Как писал Daily Mail, в МОК рассматривают возможность проведения Игр-2020 без зрителей на трибунах. Данный сценарий позволит избежать отмены или переноса Игр. Ранее заместитель гендиректора оргкомитета Олимпиады-2020 Кацура Энё заявлял, что никаких изменений из-за коронавируса внесено не будет.

Между тем, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 2 марта, заявил, что правительство ускоренно подготовит изменения в законодательство на случай быстрого распространения вируса, вплоть до введения режима ЧС в стране. «Мы будем без промедления готовить законодательство на случай крупного расширения заражений, включая подготовку мер, связанных с возможным провозглашением чрезвычайной ситуации», – сказал он.

Как писал «Новый День», этап Кубка мира в Нове-Место пройдет без зрителей. Такое решение приняли власти Чехии, заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин. По его словам, решение было принято в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из опасений распространения коронавируса Covid-19. Обычно посмотреть международные соревнования в Нове-Место приезжают порядка 100 тыс. зрителей. В этом году продажи билетов сулили рекорд, который установлен не будет.

Между тем, спортсмены считают, что соревнования и вовсе следовало отменить, так как они лишь неделю назад вернулись из главного очага распространения вируса в Европе – Италии, – а инкубационный период новой инфекции составляет примерно две недели. Почему организаторы не учитывают тот факт, что спортсмены находятся под угрозой, совершенно непонятно, возмутился лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад.

Чешский биатлонист Михал Крчмарж в свою очередь охарактеризовал соревнования без зрителей как «секс без оргазма».

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 03.03.20

Глава IBU рассказал о решении провести этап Кубка мира без зрителей. / В документах по делу о допинге нашли поддельные подписи Родченкова. / «Автомобилист» начал плей-офф КХЛ с поражения от «Сибири» (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»