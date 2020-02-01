На трассе легковушка вылетела на встречную полосу и попала под грузовик

Накануне вечером случилось ДТП с участием легкового автомобиля «ЗАЗ Шанс» и МАН 1932 на 84-м км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган.

По данным ГИБДД по Свердловской области, легковой автомобиль ехал со стороны Каменска-Уральского в Екатеринбург, и по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

«В результате ДТП автомашины получили механические повреждения, водитель автомашины «ЗАЗ Шанс» от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи, пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в больницу Каменска-Уральского», – сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

По факту ДТП проводится проверка.

Каменский ГО, служба информации

Каменский ГО. Другие новости 01.02.20

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