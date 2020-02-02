Сегодня вступают в силу новые правила получения евровиз

2 февраля 2020 года в Евросоюзе вступают в силу новые правила выдачи виз. Подать документы на визу станет проще, однако консульский сбор вырос с 60 до 80 евро.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, нововведения облегчают получение визы для въезда в Европу легальным путешественникам, способствуют развитию туризма, торговли и бизнеса, предоставляют больше возможностей для противодействия незаконной миграции и угрозам внутренней безопасности ЕС.

Главное нововведение – унификация. Как говорят представители туристической отрасли, теперь не будет стран с более лояльными условиями выдачи, все будут следовать единой политике. Как рассказал «Новому Дню» заместитель директора «Европорт» Антон Потапов, уже с января диппредставительства европейских стран в России стали более жестко подходить к рассмотрению документов, которые подают в пакете на получение визы. «Проверяются все данные по перелетам. Почти во всех российских авиакомпаниях появится отдельный сотрудник, который станет проверять билеты», – сказал собеседник агентства. Предоставить временную бронь на рейс, как это было прежде, уже невозможно.

Еще одно ужесточение коснется мест размещения. «Ряд консульств выдавали визы без подтверждения гарантий по проживанию. Сейчас проверяется реалистичность броней, есть негласное пока правило – 25-30% будут прозваниваться постфактум, чтобы выяснить, проживали ли гости в гостинице», – отметил собеседник агентства.

Что касается унификации, то, по словам Потапова, это, скорее, либерализация, а не ужесточение. «Если человек получил однократную визу, съездил в страну, выдавшую ее, ничего не нарушил, все согласно предоставленному в визовый центр пакету документов, то после этого он может претендовать на годовую визу», – пояснил он.

Напомним, те, у кого никогда не было шенгенской визы или они не выдавались за последние три года, сначала смогут получить только однократную под даты поездки. После трех краткосрочных виз можно будет подать заявку на годовой Шенген, затем на двухлетний и только потом на пятилетний. Те, у кого уже есть мультивизы без нарушений, могут претендовать на новые долгосрочные разрешения на въезд в страны договора.

Екатеринбург, Елена Васильева

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