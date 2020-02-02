В феврале россияне будут работать на один день меньше

В феврале жителей России ожидают длинные выходные. В связи с празднованием 23 Февраля работать не придётся с 22 по 24 февраля – рабочая неделя с 25 по 28 февраля будет сокращённой. Как пояснили в Роструде, сокращение связано с тем, что День защитника Отечества выпадает в этом году на воскресенье.

Следующие длинные выходные предстоят в марте – с 7 по 9 числа. Они связаны с празднованием Международного женского дня.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 02.02.20

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