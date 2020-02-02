В Екатеринбургском цирке во время представления подрались львы

Накануне в екатеринбургском цирке львы подрались прямо во время представления. Животные сцепились на манеже во время премьеры труппы «Королевский цирк». Чтобы угомонить зверей, их начали поливать из пожарного брандспойта. Часть зрителей даже покинули зал. Львов вывели с манежа.

Директор программы «Королевский цирк» Элина Лазаревская рассказала «Новому Дню», что звери не пострадали, зрители тоже. Претензии со стороны последних артисты не получали. «Просто гон у животных. Скоро весна, вот самцы и конфликтуют. Сегодня спектакль будет в 15:00. Дрессировщик решит, брать зачинщика конфликта или нет», – дополнила руководитель труппы.

Екатеринбург, служба информации

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