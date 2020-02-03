Самолёт из Екатеринбурга аварийно сел в Томске

Самолёт из Екатеринбурга аварийно сел в аэропорту Томска «Богашево». Как сообщают экстренные службы, у лайнера авиакомпании»РусЛайн» возникли проблемы с передним шасси.

«Богашево» временно закрыл прилет самолетов. Утренние рейсы из Москвы были отправлены в аэропорт Новосибирска, сообщает сайт Втомске.ру. По данным журналистов издания, три рейса из Москвы должны были прибыть в Томск с 06:15 до 06:30. На момент написания материала расчетное время прибытия было увеличено почти на шесть часов.

В свою очередь в томской транспортной прокуратуре vtomske.ru рассказали, почему аэропорт пока не принимает самолеты: «Самолет, прибывший из Екатеринбурга, находится на ВПП, он сломан. Пострадавших нет. Другие рейсы не могут приземлиться. До 11:00 аэропорт закрыт на прилет. Причина неисправности уточняется».

В настоящее время томская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.

Екатеринбург, Елена Васильева

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