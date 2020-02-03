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Понедельник, 3 февраля 2020, 08:49 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге начнут выдавать номера с кодом региона 666

В Екатеринбурге вскоре начнут выдавать автомобильные номера с кодом региона 666, об этом говорится в новом приказе МВД. Подразделениям ГИБДД будет позволено выдавать автомобилистам регистрационные знаки с трехзначными кодами регионов, которые будут начинаться на цифры от четырех до девяти, уточняет «Коммерсантъ». Сейчас можно получить трехзначные номера, которые начинаются на 1 или 7.

Добавим, что поправки в приказ «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» еще не вступили в силу. Точная дата старта выдачи новых номеров неизвестна.

Екатеринбург, Елена Сычева

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