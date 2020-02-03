В Екатеринбурге потеплеет до +2, а потом похолодает до -13

Жителей Екатеринбурга на этой неделе ждут погодные качели – начало будет теплым, а к выходным похолодает.

Как сообщили в Гидрометцентре России, сегодня днем ожидается до -5 градусов, будет преимущественно ясно. Во вторник, 4 февраля, потеплеет до +1 градуса, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, в среду днем воздух прогреется до +2 градусов, а затем начнется похолодание.

В четверг, 6 февраля, столбики термометров опустятся до -5, будет снежно, в пятницу синоптики прогнозируют до -7 градусов, также возможны осадки. К выходным прояснится, но подморозит – в субботу днем до -11 градусов, в воскресенье – до -13 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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