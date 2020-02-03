Отели из Екатеринбурга стали отказываться от услуг сервиса Booking.com

Уральские отели стали отказываться от услуг сервиса онлайн-бронирования Booking.com.

На это обратил внимание управляющий отелей «Эмеральд» и 39room Сергей Дерендяев. «Кто-то удалился полностью, кто-то просто закрыл продажи. Хотя на других сайтах онлайн-продаж они присутствуют. Я предполагал, что так случится. Когда канал продаж становится невыгодным, от него отказываются», – написал он, уточнив, что сам не планирует отказываться от Booking.com, поскольку четверть клиентов приходят именно с этого сервиса.

Сам г-н Дерендяев пояснил «Новому Дню», что явление вряд ли примет массовый характер. «В основном, это небольшие отели, мини-гостиницы, но это какой-то звоночек для Booking. Отказ связан с тем, что услуги сервиса на сегодня самые дорогие среди других агентов. К тому же маленький отель может иметь свои прямые каналы продаж, например, корпоративные договоры, и им отдает предпочтение», – сказал собеседник агентства.

Мнение о том, что повального отказа от услуг голландской компании-агрегатора не произойдет, поддержал и коммерческий директор USTA Hotels Виктор Салин. «На Booking масса заказчиков, нереально от него отказаться, но его надо балансировать, поскольку комиссия есть с каждого бронирования. Если мы говорим о небольших отелях в центре города, то это приоритетный канал продаж, потому что тратить на маркетинг столько, сколько тратит Booking, маленький отель себе просто позволить не может. Но, например, загородные отели могут обойтись без этого канала, если есть хороший спрос и если слабая конкуренция. Допустим, «Гринвальд» на лето отказывается от этого канала, чтобы не множить издержки. А в межсезонье мы его подключаем, чтобы увеличивать число запросов из разных источников», – пояснил он «Новому Дню».

Напомним, в конце декабря прошлого года Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении владельца агрегатора Booking.com B.V. по факту нарушения Закона о защите конкуренции. «Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения на территории РФ условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Действия компании по навязыванию невыгодных условий договора, в соответствии с которыми средство размещения не может установить цену на свои услуги на одном агрегаторе информации о средствах размещения ниже, чем на другом, и не имеет возможности предложить лучшую цену на свои услуги третьим лицам, могут привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению, устранению конкуренции на этом рынке», – посчитали в ФАС России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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