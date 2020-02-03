Уралвагонзавод стал концерном

На Уралвагонзаводе, входящем структуру Ростеха, произошла реорганизация.

Согласно данным пресс-службы предприятия, Ростех создал на базе завода АО «Концерн «Уралвагонзавод», который, в свою очередь, стал головной организацией для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Председателем совета директоров АО «Концерн «Уралвагонзавод» избран первый заместитель генерального директора ГК «Ростех» Владимир Артяков. Генеральным директором стал бывший глава УВЗ Александр Потапов.

Что касается ранее возглавлявшего совет директоров УВЗ Игоря Холманских, то он, как сообщается, избран в состав совета директоров одного из акционерных обществ, входящих в состав Ростеха.

Разъяснения по этому поводу, как ожидается, поступят позже. «Никаких революций на УВЗ не произошло, никто никого не увольнял, имеет место быть просто перемещение руководящего состава в рамках управленческой структуры холдинга», – сообщили «Новому Дню» информированные источники в Ростехе.

Екатеринбург, Елена Васильева

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