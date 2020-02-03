Легендарный хоккеист и «уральский пельмень» разобрались на льду с юными преступниками (ФОТО)

В Ледовом дворце Кировграда прошел хоккейный турнир на кубок уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Играли осужденные подростки против команды ГУФСИН – дети оказались сильнее.

Ворота подростков защищал Николай Хабибулин, обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион. Он пропустил шайбу от оперативного дежурного ГУФСИН Михаила Газетдинова, но осужденные забросили две шайбы в ворота команды «Стражник».

Кроме сотрудников колонии в ней играли «уральский пельмень» Андрей Рожков, священник отец Алексей и консультант аппарата Уполномоченного Сергей Санников.

Команда подростков «Звезда» обыграла «стражников» со счетом 2:1.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, детям подарили торт в виде хоккейной площадки. А врио замначальника ГУФСИН Дмитрий Козачук получил клюшку от легендарного вратаря. Ее отдадут в музей пенитенциарной системы Среднего Урала.

Кировград, служба информации

Кировград. Другие новости 03.02.20

«Уральские авиалинии» отменили все китайские рейсы до конца марта. / «Пинал, душил. Бил диваном», – истории женщин, которые убили своих мужей (ФОТО, ВИДЕО). / Новый вице-премьер отказал Екатеринбургу в метро. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»