Легендарный хоккеист и «уральский пельмень» разобрались на льду с юными преступниками (ФОТО)

В Ледовом дворце Кировграда прошел хоккейный турнир на кубок уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Играли осужденные подростки против команды ГУФСИН – дети оказались сильнее.
Ворота подростков защищал Николай Хабибулин, обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион. Он пропустил шайбу от оперативного дежурного ГУФСИН Михаила Газетдинова, но осужденные забросили две шайбы в ворота команды «Стражник».
Кроме сотрудников колонии в ней играли «уральский пельмень» Андрей Рожков, священник отец Алексей и консультант аппарата Уполномоченного Сергей Санников.
Команда подростков «Звезда» обыграла «стражников» со счетом 2:1.
Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, детям подарили торт в виде хоккейной площадки. А врио замначальника ГУФСИН Дмитрий Козачук получил клюшку от легендарного вратаря. Ее отдадут в музей пенитенциарной системы Среднего Урала.
Кировград, служба информации
Кировград. Другие новости 03.02.20
«Уральские авиалинии» отменили все китайские рейсы до конца марта. / «Пинал, душил. Бил диваном», – истории женщин, которые убили своих мужей (ФОТО, ВИДЕО). / Новый вице-премьер отказал Екатеринбургу в метро. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube