На Урале устроят обходы пожароопасных домов

В 2019 году на Урале произошло на 10,6% меньше пожаров, чем годом ранее. Об этом сообщили в полпредстве по УрФО по итогам оперативного совещания по вопросам пожарной обстановки. «Численность погибших в сравнении с 2018 годом сократилась на 5,2%, пострадавших – на 5,8%. В текущем году тенденция к уменьшению пожаров сохранилась. По состоянию на 31 января количество пожаров сократилось на 17%, численность погибших снизилась на 35%», – сообщили в полпредстве.

По словам заместителя полномочного представителя президента на Урале Александра Калиберды, в 66,7% случаев причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем, 21,4% – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и эксплуатации печного отопления. В 2020-м причины пожаров остаются прежними. При этом наиболее тяжкие последствия фиксируются в многоквартирных домах с низкой степенью огнестойкости и в частном жилом секторе. Поэтому в полпредстве предложили организовать 100% обход этого жилфонда. «В состав групп обхода в обязательном порядке должны быть включены специалисты, способные оценить состояние электропроводки, отопительного оборудования и печей. Учитывая высокую степень износа малоэтажных деревянных многоквартирных домов, которые попадают в зону риска возникновения пожаров, необходимо еще раз проанализировать программы расселения аварийного жилья. В случае, если указанные МКД не попадают в программы расселения на ближайшее время, следует принимать меры по повышению степени их огнестойкости посредством обработки конструкций специальным противопожарным составом», – сообщил г-н Калиберда.

Добавим, что, по информации территориальных органов МЧС России, в 2019-2020 годах в регионах Урала свыше 16 тысяч жилых помещений, в которых проживают люди из особых категорий риска, были оборудованы автономными пожарными извещателями с GSM модулем. Кроме того, в многоквартирных жилых домах с низкой степенью огнестойкости и частном жилом секторе установлено более 33,5 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей. «Необходимо проводить профилактическую работу по недопущению гибели людей на пожарах. Самая главная задача – это сохранение жизни человека», – подытожил полпред президента Николай Цуканов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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