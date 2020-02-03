«Высокинский нас не замечает», – архитекторы устали ждать внимания мэра и создали собственный совет

Правление свердловского отделения Союза архитекторов России серьезно обеспокоено ситуацией с принятием архитектурных решений в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня архитекторы специально собрали журналистов местных СМИ, чтобы заявить: профессиональное сообщество зодчих сегодня практически полностью лишено возможности влиять на облик города. Архитектурно-градостроительный совет упразднен полтора года назад, а пришедший ему на смену градостроительный совет при мэрии вопросами архитектуры не занимается, и архитекторов там всего четверо.

Председатель отделения Сергей Алейников заявил, что при всех прошлых главах – Шаманове, Чернецком – ситуация была совершенно иной. Геннадий Белянкин, который был главным архитектором в 1970-1990-х, обсуждал с коллегами все значимые проекты еще на начальной стадии. Аркадий Чернецкий практически всегда присутствовал на заседаниях архитектурно-градостроительного совета и прислушивался к его мнению. А когда к власти в городе пришла новая команда, все, по выражению Алейнеикова, «скомкалось». «Мы не слышимы, нас отодвинули в сторону, – подчеркнул он, – а ведь президент недавно сказал, что муниципальным властям надо не в кабинетах сидеть, а общаться с людьми и с общественными организациями».

Его поддержал бывший главный архитектор Михаил Вяткин. «Представители государственной власти говорят, что на местах надо прислушиваться и к населению, и к профессиональным сообществам. А у нас население активничает, а нас не слушают», – посетовал он. Он вспомнил скандальные истории со сносом телебашни, противостоянием в сквере. «Союз архитекторов был отодвинут от обсуждения этих тем. Мы хотим донести до власти, что мы не случайные здесь люди», – заявил Вяткин. Он также выразил недоумение, что представителей союза даже не позвали для участия в разработке генплана города до 2035 года.

Кроме того, он вспомнил о федеральном законе «Об архитектурной деятельности» 1995 года, согласно которому главный архитектор города должен одновременно возглавлять департамент архитектуры, а в Екатеринбурге сейчас эти должности разделены: главный архитектор – Андрей Молоков, а начальник департамента архитектуры – Алексей Храмов. «Раньше мы все практически жили в главархитектуре, ходили туда за советом, а теперь – нет. Раньше главным архитектором назначали человека, которого хорошо знало профессиональное сообщество. А кто такой Храмов?». Также Вяткин добавил, что главного архитектора следовало бы выбирать по конкурсу. Например, в соседнем Челябинске такой конкурс проходит прямо сейчас, и первоначально на него заявились 15 человек.

Архитектор Андрей Рудаков раскритиковал подготовленный в мэрии генплан, заявив, что он не отвечает на вопрос, какая у города миссия, к чему он стремится. Не решен в генплане и транспортный вопрос. «Каждую пятницу у города инсульт. А что будет через 30 лет? Нет ответа», – отметил он.

Вяткин затронул еще одну больную тему – сохранение объектов культурного наследия, которое иногда переходит в политические провокации. «Не допускать провокаций – это задача администрации, а для этого надо общаться, и с населением, и с профессиональный сообществом», – заявил он.

Устав ждать, пока чиновники про них вспомнят, архитекторы приняли решение создать собственный экспертно-консультационный совет, и уже провели одно заседание по заказу «Атомстройкомплекса», который обратился к ним за заключением на свой проект Opera Tower. Конечно, рекомендации совета не будут обязательны к исполнению, но архитекторы все же рассчитывают, что такой почин положительно повлияет на ситуацию. «Мы надеемся, что следующей к нам обратится администрация», – пожелал Вяткин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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