Прилетевшим из Китая свердловчанам с ОРВИ предложат лечь в больницу

В Свердловской области не зарегистрировано подтвержденных случаев китайского коронаровируса, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Однако всем простуженным, кто возвращается из КНР, предложат на всякий случай лечь в больницу.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в КНР, гражданам с признаками ОРВИ, приехавшим из этой страны в течение последних двух недель, предлагается госпитализация и назначаются исследования для исключения возможного инфицирования новым коронавирусом», – сказала главный эпидемиолог областного минздрава Галина Борисевич.

Напомним, накануне власти РФ приняли решение о запрете въезда иностранных граждан из Китая воздушным транспортом. Исключение составляет аэропорт Шереметьево. Также правительство рассматривает возможность депортации иностранцев, находящихся в РФ, у которых выявили коронавирусную инфекцию, либо их принудительную изоляцию и лечение до полного выздоровления.

По последним данным, в мире зарегистрировано 20 438 случаев заражения, 425 пациентов скончались, 632 выздоровели, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Екатеринбург, Елена Сычева

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