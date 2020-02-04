В 2019 году свердловчане купили почти в два раза меньше жилья, чем в 2018-м

В 2019 году Свердловскстат зафиксировал падение продаж жилых помещений физическим лицам.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении, в прошлом году граждане скупили всего 457,9 тысяч кв. м жилья, тогда как в 2018-м – 752,3 тыс. кв. м. Снижение составило около 40%. Из 457,9 тысяч кв. м, которые застройщикам удалось продать, почти все – 429,2 тыс. кв. м – находятся в Екатеринбурге.

Средняя стоимость строительства 1 «квадрата» жилплощади в 2019 году составила 44 430 рублей, что на 339 рублей выше, чем в 2018 году.

При этом всего в регионе в прошлом году было построено 2 385,5 тысяч кв. м жилья, что на 14% больше, чем в прошлом году. Из них 78,1% жилья построены в городах и поселках городского типа, и 21,9% – в сельской местности.

Екатеринбург, служба информации

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