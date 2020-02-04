В Водонапорной башне на Плотинке появился корм для городских уток (ФОТО)

С сегодняшнего дня любители покормить уток в Историческом сквере смогут приобрести для них специальный корм в Водонапорной башне.

В состав корма входят различные питательные компоненты, полезные для птиц. Упаковку для него придумал екатеринбургский иллюстратор Алексей Грабилин. Он изобразил трех персонажей – кибер-утка из будущего, утка-хипстер и утка-рок-н-ролльщик. Вместе с героями на картинках меняется и городской пейзаж. Цена одной пачки – 50 рублей.

« Утки уже много лет являются частью городской среды, на Плотинке они стали постоянными жителями. Мы, сотрудники Водонапорной башни, проводим регулярные экскурсии по Историческому скверу и нередко, гуляя с детьми, завершаем прогулку кормежкой уток. Это весело и нравится и детям, и взрослым. Не всегда есть возможность принести что-то с собой, так и возникла идея выпуска специального корма для уток», – рассказала куратор Водонапорной башни Екатерина Калужникова.

Нина Садыкова, кандидат биологических наук, научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН, член Уральского орнитологического общества, добавляет, что кормить крякв можно разной пищей – от круп до творога, а опасность хлеба для них – это миф. «Наши, зимующие, утки развелись как раз на питательном хлебном рационе. Однако надо иметь в виду, что необходимость в подкормке появляется только вместе со льдом на водоемах. То есть в теплое время года, особенно с июня по август, утки отлично справляются с поиском пропитания сами, подкармливать их в это время ни к чему», – пояснила ученый.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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