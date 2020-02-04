Советник Орлова стал заместителем министра

В свердловском правительстве – кадровые перестановки. Вячеслав Ярин ушел с должности советника первого замгубернатора Алексея Орлова. С сегодняшнего дня он занимает пост заместителя министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. До этого в министерстве был только один зам – Иван Детченя.

Вячеслав Ярин закончил Уральский юридический институт МВД РФ. Был помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, заместителем председателя Общественного совета при ОМВД России по Первоуральску, проректором по общим вопросам и развитию в РГППУ, состоял в «Опоре России».

Несколько лет назад по заявлению Ярина полицейские проверяли водителей Екатеринбургской епархии – он получил видео, где кортеж, который мог перевозить митрополита Кирилла, ехал по встречной полосе. Ярин опубликовал фото и видео в фейсбуке, правда, никого в итоге не наказали, потому что запись была сделана несертифицированным прибором (то есть видеорегистратором).

Екатеринбург, служба информации

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