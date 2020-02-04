ГЦСИ в Екатеринбурге возглавила экс-заведующая Домом Метенкова

Новым директором филиала Государственного центра современного искусства в Екатеринбурге станет художник и куратор выставок Кристина Горланова, которая последние четыре года руководила фотографическим музеем «Дом Метенкова».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГЦСИ, Кристина Горланова планирует продолжить развивать центр. «В этом году ГЦСИ становится частью ГМИИ им. А.С. Пушкина и нас, конечно, ждут перемены, – заявила она. – Мне хотелось бы, чтобы это соединение прошло максимально органично. Все наработки ГЦСИ с 1999 года и опыт и традиции Пушкинского позволят нам сделать следующий шаг к развитию нашего филиала. Мы хотим, чтобы филиал стал местным центром образования и просвещения в области современного искусства, наши мероприятия и выставочные проекты позволяли развиваться художественной среде и устанавливали связи не только между регионами, но и в международном контексте».

Должность заведующего фотографическим музеем «Дом Метенкова» с 3 февраля заняла его куратор Анастасия Мартынова.

Кристина Горланова окончила УрФУ (2008; специальности «Менеджмент организации» и «Управление проектами») и Лондонский университет искусств (UAL; 2013, специальность «Фотография»). В 2014-2015 годах работала научным сотрудником выставочного отдела в Музее истории Екатеринбурга, с ноября 2015 года руководила фотографическим музеем «Дом Метенкова». В 2019 году была сокуратором программы арт-резиденций V Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Анна Пьянкова, руководившая филиалом ГЦСИ с 2017 года, переходит на должность директора екатеринбургской галереи «Синара Арт», при этом оставаясь в команде Уральской индустриальной биеннале.

Екатеринбург, служба информации

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