Поклонская призвала православных не пугаться номеров с цифрами «666»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала верующих не поддаваться на «провокации», связанные с будущим появлением в Екатеринбурге автомобильных номеров с тремя шестерками.

Депутат написала в своем телеграм-канале, что ей смешно, из-за какой чепухи люди готовы развести панику. «Погодите махать шашкой! Вы что, наслушались чернокнижников из «Битвы экстрасенсов» или начитались страшилок из журнала «Оракул»? К православию это не имеет никакого отношения!» – заявила она. Депутат сообщила, что перед написанием поста специально поговорила с богословами и пришла к выводу: «Пока нет Антихриста, который получит власть над миром, это число не имеет никакого значения. Не в числах кроется зло. Даже в самой Библии есть страница под номером 666 – никто же её не вырывает из Книги».

В то же время она обращает внимание на то, что неслучайно именно в Екатеринбурге, где разворачивались страсти из-за храма и граффити с крестом, захотели выдавать такие «сатанинские» комбинации. «Ведь прекрасно знали о том, что из-за этого развернётся шумиха – и кто-то сделал это сознательно. А нам не стоит вестись на эту провокацию и устраивать бойню. Кто-то опять захотел в очередной раз выставить верующих людей «дикими» и «дремучими». Давайте не играть по их правилам: перестаньте пугать себя и других. Господь нас защитит», – резюмирует Поклонская.

Как уже сообщал «Новый День», в Екатеринбурге вскоре начнут выдавать автомобильные номера с кодом региона 666, об этом говорится в новом приказе МВД. Подразделениям ГИБДД будет позволено выдавать автомобилистам регистрационные знаки с трехзначными кодами регионов, которые будут начинаться на цифры от четырех до девяти. Точная дата старта выдачи новых номеров неизвестна.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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