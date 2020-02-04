В Екатеринбурге полицейские задержали банду, напавшую на семью пенсионеров

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали двух мужчин и женщину, подозреваемых в разбойном нападении на пожилую пару.

По данным пресс-службы городского УМВД, преступление было совершено 27 января в доме по улице Татищева. Злоумышленники в масках напали на 69-летнюю женщину, и, угрожая ножом, отобрали у нее серьги. Нападавшие также ранили в щеку 60-летнего спутника пенсионерки, после чего ретировались. Пострадавшему мужчине на месте оказали помощь медики. Пенсионерка сообщила о случившемся в полицию. По горячим следам полицейские вычислили грабителей. Ими оказались неоднократно судимые мужчины 1978 и 1981 годов рождения. С ними также была 36-летняя женщина, которая в момент нападения на пенсионеров исполняла роль наводчицы. Ранее она также привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

В отношении участников банды было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ «Разбой».

На время следствия двое задержанных будут находиться под подпиской о невыезде, а мужчина 1981 года рождения – под стражей. Сейчас правоохранители выясняют, были ли еще пострадавшие от рук подозреваемых. Всех, кому известно о таких случаях, просят обращаться по телефонам: (343)356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9) или 02.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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