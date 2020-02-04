С 4 февраля начинается продажа льготных авиабилетов в Крым

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает продажу субсидированных билетов по маршруту Екатеринбург – Симферополь – Екатеринбург на летний период. Старт продаж – 4 февраля 2020 года.

По льготному тарифу стоимость перелета в одну сторону для взрослых составит 3750 рублей, а для детей в возрасте от 2 до 12 лет – 2815 рублей. Право на субсидию имеют несколько категорий граждан: студенты до 23 лет, женщины старшее 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды всех возрастов и их сопровождающие, многодетные семьи. Студенты и пенсионеры могут купить льготные билеты онлайн на сайте авиакомпании. В пресс-службе «Уральских авиалиний» предупредили, что количество мест по субсидированным тарифам в Крым ограничено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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