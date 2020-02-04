Уральцев предупреждают о сильной метели и похолодании

Синоптики прогнозируют непогоду в Свердловской области: сильный мокрый снег, гололедица и порывы ветра до 18 м/с. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей быть предельно осторожными и внимательными, так как в таких условиях может вырасти число ДТП, а из-за налипания мокрого снега на провода – пропасть электричество. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, прогноз о непогоде направлен в органы власти, местного самоуправления.

По прогнозам уральского гидрометцентра, к выходным в регионе похолодает. Завтра в области будет плюсовая температура и метель, в четверг -5…-10 градусов мороза, местами небольшой снег, а к пятнице температура упадет до -10…-15 градусов, возможны небольшие снегопады.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.02.20

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