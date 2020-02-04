Екатеринбуржцы не рвутся голосовать за поправки в Конституцию: «Не пойду, а зачем?» (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга не испытывают большого желания идти голосовать за поправки в Конституцию.

Сегодня съемочная группа «Нового Дня» опросила простых горожан на улицах. Большая часть респондентов на вопрос, пойдут ли они голосовать, ответили отрицательно. Мотивы назывались разные: «Ничего про эти поправки не знаю»; «Это все туфта»; «Все реформы у нас всегда в пользу реформаторов».

Пойдут ли граждане голосовать за поправки к Конституции

Некоторые слышали, что опрос состоится уже после подписания закона президентом, и спросили, а зачем тогда нужен их голос. Единицы сказали, что поддержат поправки, потому что «там, наверное, лучше понимают, что для государства надо».

Как еще отвечали горожане, смотрите в нашем видеосюжете.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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