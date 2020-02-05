Из екатеринбургской школы эвакуировали тысячу человек (ФОТО)

Сегодня утром в 08:41 сработала пожарная сигнализация в средней школе № 4 Екатеринбурга по адресу: ул. Пехотинцев, 15.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, прибывшие на место пожарные выяснили, что в столовой на первом этаже случилось короткое замыкание, к счастью, без последующего возгорания. На время проверки из школы эвакуировали тысячу человек, в том числе 950 детей. Учебный процесс уже продолжен.

На ЧП отреагировали 5 единиц пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава. Никто не пострадал.

Екатеринбург, служба информации

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