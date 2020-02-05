Спасатели эвакуировали больную туристку из окрестностей перевала Дятлова

Спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда утром 5 февраля вывезли с базы Ильича на берегу реки Лозьвы заболевшую туристку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сначала на снегоходах, а затем на уазиках спасатели отвезли 37-летнюю женщину в район поселка Северный, что в 25 км от Ивделя. Там они передали туристку медикам, которые доставили ее в Ивдельскую горбольницу.

В спасении женщины были задействованы пятеро спасателей, которые вчера в 17:00 выдвинулись из Ивделя на базу Ильича. Спасатели, не прекращая движение в ночное время, преодолели расстояние в 190 километров, большую часть пути – по заснеженной пересеченной местности, и к утру прибыли на базу Ильича, которая находится примерно в 25 км от знаменитого перевала Дятлова.

Отметим, что туристка отправилась на север в составе зарегистрированной группы. Вчера днем ее товарищи позвонили в диспетчерскую службу Ивдельского городского округа по спутниковой связи и сообщили, что у их спутницы в течение суток держится высокая температура.

Ивдель, служба информации

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