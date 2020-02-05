Сотого младенца, появившегося в новом роддоме в Екатеринбурге, наградят медалью (ФОТО)

В новом екатеринбургском роддоме «УГМК-Здоровье» родился сотый малыш, девочка, которую родители назвали Моникой. «Мы выбирали между одним исконно русским именем и иностранным. На мой взгляд, это необычное, красивое имя», – поделилась мама девочки Ксения Зырянова.

Ксения Зырянова

Родителям Моники вручат памятную медаль в честь того, что их дочь стала сотым младенцем, появившемся на свет в новом роддоме. Отметим, что всего за 2,5 месяца его работы здесь родились 51 девочка, 49 мальчиков, в том числе одна «королевская» двойня – мальчик и девочка.

Как говорят в «УГМК-Здоровье», 95% родов в клинике – партнерские. В большинстве случаев поддержать будущих мам приходят мужья, примерно в 20% – мамы рожениц. Для комфорта рожениц и их родственников есть палата-апартаменты с собственным родовым залом. Мама поступает сюда еще до родов, затем переходит в родовую и уже с ребенком возвращается обратно в палату.

Во время родов пациентки включают музыку и аромалампы, меняют цвет освещения, снимают боль на шведской стенке и канатах. Как правильно использовать спортинвентарь во время родов, будущим мамам объясняют главная акушерка и инструктор ЛФК.

«Рожают у нас не только уральцы – едут со всей России. Недавно подданный Великобритании захотел, чтобы его сын появился на свет именно в нашем роддоме», – рассказывает руководитель родильного дома «УГМК-Здоровье» Андрей Жилин.

Андрей Жилин

Добавим, в роддоме делают запись первого крика новорожденного, загружают его на сервер, а родителям вручают открытку с QR-кодом. На выписку дарят «фемили-бокс» с приятными мелочами в память о рождении малыша. «Например, карточки с интересными фактами: какая была погода в этот день, как стояли планеты, песня дня и памятные даты. Скажем, первый мальчишка в нашем роддоме появился на свет во Всемирный день сыновей. В «фемили-бокс» можно положить бирку из роддома, есть в нем и контейнер для хранения первого выпавшего зуба и мешочки, например, для пряди волос. Для многих мам такие мелочи очень важны», – добавляет Андрей Жилин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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