У Главпочтамта маршрутку зажало между двумя автобусами (ФОТО)

Необычное ДТП случилось сегодня утром на проспекте Ленина, у автобусной остановки «Площадь Труда».

Между двумя автобусами зажало маршрутку, которую развернуло поперек проезжей части.

В пресс-службе городского ОГИБДД «Новому Дню» сообщили, что в столкновении трех транспортных средств никто не пострадал. Тем не менее, на место ДТП приезжали медики.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

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