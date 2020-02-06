В Екатеринбурге появились три новых улицы с «природными» именами

В будущем жилом квартале Истокский в юго-восточной части Екатеринбурга официально дали наименования трем новым улицам. Теперь в планировочном районе есть улицы Дроздовая, Беличья и Купавок. Соответствующее постановление подписал и.о. главы Екатеринбурга, вице-мэр Александр Ковальчик.

Решение присвоить названия построенным дорогам в поселке Исток было принято в ноябре прошлого года. Новые имена для улиц выбирала городская комиссия по топонимике.

В пресс-службе мэрии напомнили, что границы планировочного района Истокский были утверждены постановлением главы города в начале июля 2009 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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