Свидетельства о рождении будут выдавать в роддомах

В Свердловской области начнут выдавать свидетельства о рождении ребенка в роддомах. Эксперимент начали с Областного перинатального центра в Екатеринбурге.

С прошлого года управление ЗАГС начало организовывать удаленное рабочее место в перинатальном центре. Как рассказала заместитель начальника управления Наталья Храмова сегодня на пресс-конференции, в областном перинатальном центре свидетельства о рождении ребенка должны начать выдавать в первом квартале этого года.

Для родителей это будет удобно – не нужно будет ходить в загс, свидетельство о рождении они получат сразу после выписки. В управлении ЗАГС планируют посмотреть, насколько услуга будет востребована, какие могут возникать проблемы при таком варианте получения документа, а после практику будут распространять сначала на другие роддома Екатеринбурга, а затем и в области. Однако сроки пока не определены.

Отметим, свидетельства о рождении уже выдают в роддомах нескольких регионов: помимо Московской области услуга работает в Тюменской области, Оренбуржье, Адыгее, Омской области и других.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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