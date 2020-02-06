В субботу екатеринбуржцы могут принять участие в «Открытой лабораторной»

В субботу, 8 февраля, пройдет акция «Открытая лабораторная». Участники ответят на вопросы, узнают свой результат сразу и подробно разберут каждое задание с «завлабами» – ведущими учеными России и мира, а также популяризаторами науки. «Чтобы написать «Открытую лабораторную», не нужны специальные знания. В ней собраны вопросы из разных областей естественных наук. А главная цель – узнать, что думает современная наука об устройстве окружающего мира», – сообщили организаторы.

В Екатеринбурге открыты 15 площадок – «Открытую лабораторную» можно написать в Уральском государственном педагогическом университете, Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи, в офисе «СКБ Контур» на Широкой Речке, в школах № 23 и 85, в гимназиях № 16 и 116, в Институте экологии растений и животных и в Институте электрофизики УрО РАН, в библиотеке имени Гайдара, в библиотеке № 17, в библиотеке имени Герцена, в библиотеке имени Паустовского, в Институте естественных наук и математики УрФУ, в Экоцентре Дворца молодежи, в Свердловском областном медицинском колледже, в ИЦАЭ Екатеринбурга. Зарегистрироваться и выбрать площадку можно на сайте акции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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