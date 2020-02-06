Россель рассказал, что президент должен делать с олигархами

Бывший губернатор, а ныне член Совета Федерации Эдуард Россель поделился со слушателями Демидовских чтений своим рецептом подъема российской экономики.

По подсчетам Росселя, ежегодно россияне тратят триллионы рублей на покупку необходимых товаров за рубежом, финансируя таким образом чужую экономику. А делать надо, считает сенатор, строго наоборот – развивать отечественное производство и внутренний рынок, самим производить все, в чем нуждаются потребители. «Пусть президент скажет каждому олигарху: открывай по предприятию в год. Допустим, у нас 200 крупнейших олигархов – это 200 новых предприятий в год», – предложил он.

Тогда, по его словам, наладится и уровень жизни, потому что в реальном секторе вырастут зарплаты – работодатели будут держаться за своих сотрудников. Сейчас же, заявил Россель, официальная оптимистичная статистика нас обманывает. «Мы все это время не растем. Мы падаем. Мы уже 30 лет падаем! Мы обманываем сами себя. А надо помнить слова Ленина: «Если мы будем всегда говорить правду и только правду, только тогда мы победим!» – заявил Россель.

Екатеринбург, служба информации

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