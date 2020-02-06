Наташа становится редкостью, двойные имена – нормой: как уральцы называют детей

В управлении ЗАГС по Свердловской области рассказали о самых популярных и интересных именах, которые родители дали своим детям в 2019 году. Все чаще уральцы выбирают имена исторические (в том числе из советского наследия) и двойные.

Самыми популярными именами пока остаются привычные слуху россиянина. В прошлом году в Свердловской области родилось больше всего Артемов, Михаилов, Александров, Иванов, Дмитриев, Максимов и Тимофеев. Из женских имен самые популярные – Мария, София, Виктория, Анна, Дарья, Анастасия, Алиса. А вот Натальями девочек называть стали очень редко. Часто детей называли с историческим колоритом: Александрия, Добромира, Радислава, Святослава, Аристарх, Куприян, Соломон, Цезарь.

Из других интересных имен заместитель начальника управления Наталья Храмова назвала женские Евангелия, Самара, Моника, Октябрина, Флора, Кирьяна, Кирилла, из мужских – Ваня (не Иван), Гамлет, Канат, Святогор, Терентий, Спиридон. По словам Храмовой, все чаще детей называют двойными именами, особенно девочек: Ада-Рахиме, Виктория-Роза, Марта-Мария, Кара-Алексия, Николь-Алиссия, Юлия-Анна, Александр-Лоудевайк, Егор-Илья.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

Россель рассказал, что президент должен делать с олигархами. / В субботу екатеринбуржцы могут принять участие в «Открытой лабораторной». / Суд вынес приговор виновнику аварии на Крауля, в которой погибла преподаватель института связи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»