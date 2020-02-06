Мэрия Екатеринбурга покупает десять Toyota Camry с климат-контролем и экстренными кнопками

Администрация Екатеринбурга потратит 18 млн рублей на десять новых машин. Данные опубликованы на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, мощность двигателя должна быть не меньше 181 л.с., в машинах должны быть смонтированы системы вызова экстренных оперативных служб «Эра ГЛОНАСС», двухзонный климат-контроль, дополнительные подушки безопасности, и.т.д.

Марка машины в документации, опубликованной мэрией города, не указана, однако под все указанные в техзадании параметры подходит Toyota Camry – самый популярный у уральских чиновников автомобиль.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

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